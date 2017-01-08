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[ 12 января]
Подмосковным школам рекомендовано отменять занятия в случае сильных морозов
9 января 2017 г. | Время публикации 15:58
Рубрики: Погода, Дети, Областная инфраструктура
foto Фоторепортаж
Министерство образования Московской области опубликовало рекомендацию об отмене занятий в школах при морозе в минус 25 градусов и ниже. В настоящее время в 32 муниципальных образованиях региона продолжаются плановые каникулы, которые завершатся во вторник, 10 января.

"В связи с сильными морозами Министерством образования Московской области даны рекомендации всем руководителям муниципальных органов управления образованием по фактической погоде принимать решение о начале образовательного процесса, о работе школ, детских садов. Рекомендуется отменять занятия в школах для школьников первых-четвертых классов при температуре минус 25 градусов и ниже, пятых-девятых классов - минус 30 градусов и ниже, 10-11 классов - минус 31 градус и ниже", - отметили в ведомстве.

Отметим, что минувшая ночь стала одной из самых морозных - в Москве температура опускалась до минус 29, в области - до минус 34. С 10 января в городе должно начаться потепление, которое принесет к выходным плюсовые температуры, однако ближайшей ночью морозы в регионе сохранятся: в Подмосковье, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается минус 17-22, а местами до минус 26.
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