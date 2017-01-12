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Мост у подмосковного Черкизово перекрыли из-за критических нагрузок, вызванных морозами
9 января 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Погода, Областная инфраструктура
foto Фоторепортаж
У населенного пункта Черкизово в Коломенском районе приостановлено движение транспортных средств по наплавному мосту через Москву-реку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГБУ МО "Мосавтодор". В настоящий момент мост используется только для передвижения пешеходов. Ограничения будут сняты, когда в регионе установятся нормативные температуры.

"Резкое снижение температуры воздуха до аномально низких значений и сдвиг ледяной массы в Москве-реке привели к критичному увеличению нагрузок на конструкцию мостового перехода. Для обеспечения безопасности, а также во избежание образования дефектов проезд по мосту временно прекращен", - заявил начальник службы искусственных сооружений учреждения Александр Александров.

Как отмечает агентство, в связи с полным замерзанием реки Ока временно прекращена работа паромных переправ в селах Ловцы, Дединово и поселке Белоомут в Луховицком районе.
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