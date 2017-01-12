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Участок дублера Дмитровского шоссе залило кипятком из лопнувшей трубы
9 января 2017 г. | Время публикации 14:16
Последние изменения 14:42
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
В минувшее воскресенье, 8 января, кипятком затопило участок дублера Дмитровского шоссе. ЧП произошло в районе станции метро "Петровско-Разумовская". Видео с места событий было опубликовано на сайте "Мобильный репортер".

Уточняется, что из-за аномальных морозов лопнула труба в одном из котлованов, оставшихся после открытия новой станции столичной подземки, кипяток из лопнувшей трубы затопил 200 метров трассы. На место ЧП прибыли аварийные бригады "Мосводоканала" и "Мосводостока". При этом одна из машин "Мосводоканала" провалилась колесом под землю при попытке объехать лужу из кипятка.

В связи со случившимся перекрыт заезд на дублер Дмитровского шоссе, в районе нарушено движение автомобилей. Пешеходам приходится искать места, где лужа успела подмерзнуть. Сроки устранения последствий инцидента не сообщаются.
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