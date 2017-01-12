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[ 12 января]
Водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за тумана
9 января 2017 г. | Время публикации 14:56
Последние изменения 16:19
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
С 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве ожидается туман, из-за которого возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС. Синоптики связывают появление тумана с повышенной влажностью, сильным морозом и безветрием на фоне активных промышленных выбросов, сообщает агентство "Москва".

В условиях тумана водителям рекомендуется снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, пользоваться габаритными огнями, противотуманными фарами и аварийной сигнализацией вне зависимости от времени суток. Включать дальний свет фар категорически запрещается, поскольку в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, препятствующий видимости и отражающий свет фар. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части и в темное время суток.
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