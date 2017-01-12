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Посольство США в Москве приостановило выдачу виз из-за проблем с водоснабжением
9 января 2017 г. | Время публикации 16:59
Последние изменения 23:23
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз из-за проблем с водоснабжением "до дальнейшего уведомления", сообщает РИА "Новости". Визовым заявителям рекомендуется следить за обновлениями на сайте ustraveldocs.com.

В посольстве уточнили, что консульский отдел временно не оказывает услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также с рассмотрением несрочных запросов от граждан США. Отдел американских граждан рассматривает только экстренные запросы.

При этом в пресс-службе компании "Мосводоканал" о проблемах американского посольства в Москве ничего не знают. "Никаких заявок не было, мы никаких ограничений не устанавливали", - рассказала собеседница агентства.
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