Посольство США в Москве приостановило выдачу виз из-за проблем с водоснабжением

Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз из-за проблем с водоснабжением "до дальнейшего уведомления", сообщает РИА "Новости". Визовым заявителям рекомендуется следить за обновлениями на сайте ustraveldocs.com.
В посольстве уточнили, что консульский отдел временно не оказывает услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также с рассмотрением несрочных запросов от граждан США. Отдел американских граждан рассматривает только экстренные запросы.
При этом в пресс-службе компании "Мосводоканал" о проблемах американского посольства в Москве ничего не знают. "Никаких заявок не было, мы никаких ограничений не устанавливали", - рассказала собеседница агентства.