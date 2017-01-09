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Жители Зеленограда жалуются на упавшую до +5 градусов температуру в квартирах
9 января 2017 г. | Время публикации 19:43
Рубрики: Погода, Коммунальное хозяйство
foto Фоторепортаж
Жители Зеленограда жалуются в интернет-приемную префектуры на существенное понижение температуры в квартирах, сообщает Инфорпортал Зеленограда. Авторы обращений пишут, что температура упала до 14-18 градусов, в отдельных комнатах столбик термометра опустился до 5-7 градусов, а в санузлах замерзли трубы с водой.

Люди греются под одеялами и от духовки. Диспетчеры коммунальных служб, по словам зеленоградцев, просят подождать отступления холодов, объясняя, что не могут повлиять на ситуацию. Больше всего жалоб поступает из 8-го микрорайона, жители которого утверждают, что проблемы начались после того, как несколько лет назад при ремонте там поменяли трубы центрального отопления.

Родители школьников также пожаловались, что в одном из корпусов гимназии N 1528 температура в классе упала до плюс пяти градусов. При этом дети занимались в легкой одежде и обуви. 7 января мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" поблагодарил сотрудников коммунальных служб и энергетиков, отметив, что они работают круглосуточно. "Скажем им спасибо за тепло в наших домах", – написал мэр.

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