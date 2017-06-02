В МВД не нашли, что ответить на "антитеррористическую" эвакуацию машин в Москве





В официальном ответе министерства, который



Напомним, согласно постановлению антитеррористической комиссии, транспортные средства увозят из 400-метровой зоны от остановок общественного транспорта, станций метро, транспортно-пересадочных узлов, парков, скверов и других мест массового скопления людей. Машины отправляют на две специализированные стоянки, где их якобы должны проверять сотрудники полиции. В течение нескольких недель после принятия регламента дорожные службы эвакуировали в Москве сотни автомобилей.



Эксперты уверены, что столичные чиновники схитрили, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. В МЧС инициативу мэрии и вовсе назвали опасной для граждан, поскольку когда-нибудь работникам АМПП Антитеррористическая комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, в апреле этого года приняла регламент, позволяющий эвакуировать автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами в связи с их потенциальной опасностью. Депутат Госдумы Ярослав Нилов, выступающий против данной инициативы, направил запрос в МВД с просьбой дать оценку сомнительному решению столичных властей, однако в ведомстве заявили, что информацией о постановлении мэрии не располагают вовсе.В официальном ответе министерства, который опубликовало сообщество "Синие ведерки", утверждается, что МВД не владеет данными "о нормативных правовых актах органов власти города Москвы, предусматривающих возможность эвакуации транспортных средств в целях профилактики и предотвращения террористических угроз". При этом в ведомстве напомнили, что МВД внесло на рассмотрение правительства РФ законопроект, предусматривающий штраф за стоянку транспортного средства на территории общего пользования с отсутствующими, нечитаемыми или нестандартными номерами.Напомним, согласно постановлению антитеррористической комиссии, транспортные средства увозят из 400-метровой зоны от остановок общественного транспорта, станций метро, транспортно-пересадочных узлов, парков, скверов и других мест массового скопления людей. Машины отправляют на две специализированные стоянки, где их якобы должны проверять сотрудники полиции. В течение нескольких недель после принятия регламента дорожные службы эвакуировали в Москве сотни автомобилей.Эксперты уверены, что столичные чиновники схитрили, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. В МЧС инициативу мэрии и вовсе назвали опасной для граждан, поскольку когда-нибудь работникам АМПП может не повезти эвакуировать машину, действительно начиненную взрывчаткой.