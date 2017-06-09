Программа реновации жилья охватит еще 292 дома, которых сейчас нет в "сносном списке"





Согласно опубликованному списку (



Отметим, что столичные власти ко второму чтению законопроекта о реновации подготовили поправку, согласно которой выйти из программы можно будет и после вступления закона в силу, но войти - нельзя. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это сделает ситуацию с реализацией программы "понятной и абсолютно ясной". Он Общественный штаб по контролю за реализацией программы объявил , что жители 292 столичных домов, не попавших под реновацию, проголосовали за включение в программу посредством проведения собрания собственников. Чиновник из мэрии подтвердил "Ведомостям" , что теперь все эти дома появятся в очереди на переселение.Согласно опубликованному списку ( .pdf ), за включение в программу сноса проголосовали 8 домов в Центральном административном округе, 42 дома на севере Москвы, 24 дома в СВАО, 40 в ВАО, 35 в ЮВАО, 15 в ЮАО, 19 в ЮЗАО, 19 в ЗАО, 52 в СЗАО, 37 на территории Новой Москвы, а также один дом в Зеленограде.Отметим, что столичные власти ко второму чтению законопроекта о реновации подготовили поправку, согласно которой выйти из программы можно будет и после вступления закона в силу, но войти - нельзя. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это сделает ситуацию с реализацией программы "понятной и абсолютно ясной". Он не исключил , что в дальнейшем отдельные правила могут поменяться, но только после изучения правоприменительной практики и широкого обсуждения с общественностью.