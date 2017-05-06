На ЧМ-2018 в Москву приедут до 700 тысяч туристов





"Мы считали по Кубку конфедераций, это около 50-70 тысяч человек, на самом деле это небольшое количество для Москвы. Что касается чемпионата мира, то, конечно, это будет значительно больше: до 700 тысяч максимум, но я думаю, что реально будет около полумиллиона", - сказал он.



По словам Собянина, гостиниц и хостелов к чемпионату мира вполне достаточно, а места в них бронируются заранее. Мэр также подчеркнул, что расходы на чемпионат мира по футболу не скажутся на столичном бюджете. "Почему те же Афины разорились после Олимпиады? Они вложили колоссальные деньги, а потом эти объекты стояли никому не нужные", - добавил мэр столицы, отметив, что на сегодняшний день стадионы "Спартак" и "Лужники" весьма востребованы.



Мэр также напомнил, что реконструкция стадиона "Лужники", на котором пройдет матч открытия и финал ЧМ-2018,



Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы. В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку. В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро. Возле станции метро также будут дежурить бригады врачей, которых специально к мероприятию



Организации фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается: главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак". А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Он расположится на площадке перед зданием МГУ на Воробьевых горах, и вместит порядка 42 тысяч человек. Болельщики и волонтеры смогут ездить на общественном транспорте



Чемпионат мира по футболу в 2018 году привлечет в Москву от 500 до 700 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте" "Мы считали по Кубку конфедераций, это около 50-70 тысяч человек, на самом деле это небольшое количество для Москвы. Что касается чемпионата мира, то, конечно, это будет значительно больше: до 700 тысяч максимум, но я думаю, что реально будет около полумиллиона", - сказал он.По словам Собянина, гостиниц и хостелов к чемпионату мира вполне достаточно, а места в них бронируются заранее. Мэр также подчеркнул, что расходы на чемпионат мира по футболу не скажутся на столичном бюджете. "Почему те же Афины разорились после Олимпиады? Они вложили колоссальные деньги, а потом эти объекты стояли никому не нужные", - добавил мэр столицы, отметив, что на сегодняшний день стадионы "Спартак" и "Лужники" весьма востребованы.Мэр также напомнил, что реконструкция стадиона "Лужники", на котором пройдет матч открытия и финал ЧМ-2018, практически завершена . "Сами "Лужники" уже готовы, не готова территория вокруг них. Это два пояса безопасности, это благоустройство", - пояснил он.Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы. В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку. В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро. Возле станции метро также будут дежурить бригады врачей, которых специально к мероприятию обучат английскому языку Организации фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается: главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак". А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Он расположится на площадке перед зданием МГУ на Воробьевых горах, и вместит порядка 42 тысяч человек. Болельщики и волонтеры смогут ездить на общественном транспорте бесплатно на протяжении всего чемпионата.