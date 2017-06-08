Окончательный перечень домов под снос в Москве составят до подписания закона о реновации





"Речь в поправке идет о том, что после того, как будет принят закон, проводится черта под перечнем тех домов, которые попадают в программу реновации. И никакой другой дом, который на этот момент не попадает в программу, не должен будет подлежать реновации", - заявил Мельников. Он пояснил, что если жители какого-то другого дома позже захотят попасть в программу реновации и проголосуют за это, "то пусть Москва собирает блок этих домов, отдельные дома не будут рассматриваться, и раз в год мы будем их рассматривать и включать в реновацию".



Ранее Мэрия Москвы опубликовала



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что окончательный список домов под снос утвердится не 15 июня, когда завершится голосование жителей по включение домов в программу реновации. По его словам, дома, которые не хотят участвовать в программе, смогут выйти из нее до момента передачи первой квартиры.



Толстой также заявил, что "депутаты слышат и понимают настроения и тех, кто за эту программу, и тех, кто хочет в нее войти, и тех, кто выступает против программы и против закона". "Мы со всеми ведем диалог, у нас есть рабочая группа, которая продолжит свою работу вне зависимости от сроков принятия этого документа", - цитирует ТАСС.



Вице-спикер добавил, что Госдума будет контролировать и



Мэр Москвы Сергей Собянин также предложил законом ограничить включение новых домов в программу реновации. "Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - говорится на страничке мэра в соцсети "ВКонтакте".



Он также отметил, что все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. "Таким образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен", - заключил глава города.



Какие дополнительные поправки могут внести в законопроект



Законопроект о реновации был



Была предложена поправка, увязывающая очередность сноса домов с их техническим состоянием. Ее сформулировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также была внесена поправка о предоставлении отдельных квартир жителям коммуналок. Владельцы изымаемых



Еще одна предложенная поправка касалась денег, уплаченных за капремонт. В случае, если гражданин выберет денежную компенсацию вместо нового жилья, в ее сумму должна быть включена стоимость накопленных взносов на капремонт. Речь идет о тех случаях, когда люди платили за капремонт, но работы еще не производились.



Также с мэрией велись консультации по поводу дополнительной гарантии для попавших под снос. Глава комитета по ЖКХ Галина Хованская предлагала



Совет по правам человека при президенте России ранее Окончательный перечень домов, включенных в программу реновации, будет сформирован до подписания соответствующего закона президентом, но не до 15 июня, когда завершится голосование по программе. Такая поправка будет внесена сегодня при обсуждении законопроекта о реновации во втором чтении. После подписания закона вступить в программу можно будет только через групповое обращение к властям Москвы. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, которого цитирует РИА "Новости" "Речь в поправке идет о том, что после того, как будет принят закон, проводится черта под перечнем тех домов, которые попадают в программу реновации. И никакой другой дом, который на этот момент не попадает в программу, не должен будет подлежать реновации", - заявил Мельников. Он пояснил, что если жители какого-то другого дома позже захотят попасть в программу реновации и проголосуют за это, "то пусть Москва собирает блок этих домов, отдельные дома не будут рассматриваться, и раз в год мы будем их рассматривать и включать в реновацию".Ранее Мэрия Москвы опубликовала список 4566 домов для голосования по программе реновации, которые могут пойти под снос. Это дома в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что окончательный список домов под снос утвердится не 15 июня, когда завершится голосование жителей по включение домов в программу реновации. По его словам, дома, которые не хотят участвовать в программе, смогут выйти из нее до момента передачи первой квартиры.Толстой также заявил, что "депутаты слышат и понимают настроения и тех, кто за эту программу, и тех, кто хочет в нее войти, и тех, кто выступает против программы и против закона". "Мы со всеми ведем диалог, у нас есть рабочая группа, которая продолжит свою работу вне зависимости от сроков принятия этого документа", - цитирует ТАСС.Вице-спикер добавил, что Госдума будет контролировать и правоприменительную практику по законопроекту. "Мы будем контролировать не только принятие этого законопроекта, но и правоприменительную практику по этому законопроекту. "У нас достаточно депутатов, избранных от города Москвы, для того чтобы парламентский контроль в этой области осуществлять", - заключил он.Мэр Москвы Сергей Собянин также предложил законом ограничить включение новых домов в программу реновации. "Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - говорится на страничке мэра в соцсети "ВКонтакте".Он также отметил, что все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. "Таким образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен", - заключил глава города.Законопроект о реновации был принят во втором чтении Госдумой 9 июня с учетом внесенных поправок. Несколько изменений было предложено внести непосредственно на заседании. Глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что каждый с голоса может внести "хоть десять поправок".Была предложена поправка, увязывающая очередность сноса домов с их техническим состоянием. Ее сформулировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также была внесена поправка о предоставлении отдельных квартир жителям коммуналок. Владельцы изымаемых нежилых помещений получат равноценную и предварительную компенсацию.Еще одна предложенная поправка касалась денег, уплаченных за капремонт. В случае, если гражданин выберет денежную компенсацию вместо нового жилья, в ее сумму должна быть включена стоимость накопленных взносов на капремонт. Речь идет о тех случаях, когда люди платили за капремонт, но работы еще не производились.Также с мэрией велись консультации по поводу дополнительной гарантии для попавших под снос. Глава комитета по ЖКХ Галина Хованская предлагала освободить их от уплаты взносов на капремонт на пять лет после переселения в новостройку.Совет по правам человека при президенте России ранее рекомендовал отклонить законопроект во втором чтении или отложить как минимум на полгода во избежание "очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса". Вице-спикер Петр Толстой заявил, что переноса проекта не будет, а для "довнесения значимых правок" проект можно вернуть во второе чтение. Противники законопроекта считают, что никакие поправки не помогут улучшить документ, так как он изначально нарушает Конституцию. Уже внесенные поправки, по их мнению, являются лишь незначительными уступками. Основные положения, возмущавшие горожан и экспертов, в законопроекте остаются