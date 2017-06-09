Два человека погибли в пожаре возле Киевского вокзала

Тела двух погибших обнаружены при разборе завалов после тушения пожара на площади Киевского вокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. На месте пожара продолжают работать 24 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава.
Пожар произошел днем 9 июня в двухэтажном кирпичном складе по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К тушению был подключен пожарный поезд. Из-за сильного задымления спасатели призывали не ездить в район вокзала. Из соседнего бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тысячи человек.