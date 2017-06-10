Выходные в столице будут теплыми, но возможен дождь

субботу, 10 июня, столицу ожидает переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, ветер северной четверти 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 18-20, по области 17-22 градуса, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 11 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, днем в Москве 20-22, по области 17-22 градуса тепла. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду На выходных в столице будет тепло, но пройдет дождь, сообщает Гидрометцентр России . В, 10 июня, столицу ожидает переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, ветер северной четверти 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 18-20, по области 17-22 градуса, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду., 11 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, днем в Москве 20-22, по области 17-22 градуса тепла. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду