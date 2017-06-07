Заключительное чтение законопроекта о реновации пройдет в Госдуме 14 июня

Третье, окончательное чтение законопроекта о реновации столичного жилфонда пройдет в Государственной думе 14 июня. Об этом в пятницу заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после того, как депутаты приняли данный законопроект во втором чтении. "Коллеги, будем готовиться", - сказал Володин.
Во втором чтении за принятие документа проголосовали 406 депутатов, двое парламентариев воздержались, и еще двое высказались против. Отметим, что ко второму чтению в Госдуму поступило 138 поправок к проекту, еще четыре поправки были приняты "с голоса". Внесение изменений в законопроект обсуждалось на недавних слушаниях, куда наиболее активных противников реновации не пустили.
Одна из поправок, принятых "с голоса", гарантирует, что жильцы коммуналок получат отдельное жилье, отмечает ТАСС. Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Третья поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Кроме того, была внесена поправка, в соответствии с которой включение домов в программу реновации будет завершено после подписания закона президентом.
Как поясняли депутаты, предложенные поправки затрагивают наиболее важные вопросы, касающиеся самих граждан-участников программы и их собственности. Законопроект также ввел определение термина "реновация", которое отсутствовало в первой редакции законопроекта. В законную силу принятый закон вступит после принятия в Госдуме в третьем чтении, одобрения в Совете Федерации, подписания президентом и опубликования.