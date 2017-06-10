Депутаты попросили дать москвичам 90 дней на то, чтобы вникнуть в закон о реновации после его принятия





– Законопроект о реновации в Москве прошел второе чтение в Госдуме





Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил поправку,



Против поправки Толстого выступили шесть депутатов. Депутат "Справедливой России" Валерий Гартунг обратил внимание на то, что во фракциях эту поправку не обсуждали, и предложил дать москвичам 90 дней на то, чтобы обдумать вхождение в программу реновации уже после вступления федерального закона в силу. "Те, кто в эти 90 дней успеют провести собрание - значит, они попали, а если нет, то нет. Потому что летом провести собрание [собственников] практически невозможно... Это только мэрии под силу", - отметил Гартунг.



Глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев, комментируя предложение Гартунга, заявил, что жителям Москвы давался месяц на проведение собраний - с 15 мая по 15 июня, и у них еще будет время до подписания закона президентом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны признал правоту Гартунга, но отметил, что "черта", предложенная поправкой Толстого, "не навечно". "Если программа понравится жителям, если они увидят, что она привлекательна, нужно будет запускать процедуру слушаний, обсуждения, и дальше уже вносить поправки для того, чтобы расширить эту возможность", - сказал он.



Глава комитета по ЖКХ, член "Справедливой России" Галина Хованская поддержала однопартийца. Она отметила, что качество законопроекта "радикально изменилось", а подписание документа может произойти быстро, так что гражданам не хватит времени, чтобы оценить его. Хованская предложила дать людям "хотя бы месячный срок" после принятия закона, чтобы окончательно определиться с участием или неучастием в программе реновации.



Против поправки выступил и депутат КПРФ Валерий Рашкин. Он отметил, что люди "шарахаются" даже от самой постановки реновации". "Первое чтение - не закон, второе чтение тоже не закон, и третье чтение не закон, пока не подпишет президент Российской Федерации. И в суд не обратишься", - напомнил Рашкин. По его мнению, предлагаемые условия "абсолютно неприемлемые". "Мы должны этот закон опубликовать, москвичи должны его прочитать, мы, депутаты, - ответить. Все государственные структуры должны вникнуть, у нас даже прокуратура не знает, что это за закон", - сказал депутат. Поправка в результате была принята 358 голосов, но "консенсуса нет", отметил Володин.



В начале заседания по законопроекту о реновации спикер Госдумы заявил, что выйти из программы после вступления закона в силу будет можно, а войти - нет. По его мнению, это делает ситуацию с реализацией программы "понятной и абсолютно ясной". Он не исключил, что в дальнейшем отдельные правила могут поменяться, но только после изучения правоприменительной практики и широкого обсуждения с общественностью.



Законопроект о реновации был принят большинством голосов, рассмотрение документа и 126 поправок к нему заняло около 40 минут. Против проголосовали два депутата - Валерий Рашкин и его однопартиец Денис Парфенов, говорится в



Депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Галина Хованская и Валерий Рашкин предложили установить срок, в течение которого москвичи смогут принять решение о включении домов в программу реновации уже после принятия соответствующего закона. Инициатива прозвучала при рассмотрении законопроекта о реновации и поправок к нему. Законопроект в итоге был принят во втором чтении.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил поправку, ограничивающую список программы реновации . Он пояснил, что в список предлагается включить только те дома, жители которых проголосовали за участие в программе до вступления в силу закона о реновации. Таким образом, по его мнению, удастся успокоить как тех, кто хочет переезда, так и тех, кто боится внезапного появления своих домов в списках под снос. "Чтобы люди не жили в той неопределенности, которая, в том числе, и создает протест , который мы сегодня видели на улицах", - сказал Толстой.Против поправки Толстого выступили шесть депутатов. Депутат "Справедливой России" Валерий Гартунг обратил внимание на то, что во фракциях эту поправку не обсуждали, и предложил дать москвичам 90 дней на то, чтобы обдумать вхождение в программу реновации уже после вступления федерального закона в силу. "Те, кто в эти 90 дней успеют провести собрание - значит, они попали, а если нет, то нет. Потому что летом провести собрание [собственников] практически невозможно... Это только мэрии под силу", - отметил Гартунг.Глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев, комментируя предложение Гартунга, заявил, что жителям Москвы давался месяц на проведение собраний - с 15 мая по 15 июня, и у них еще будет время до подписания закона президентом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны признал правоту Гартунга, но отметил, что "черта", предложенная поправкой Толстого, "не навечно". "Если программа понравится жителям, если они увидят, что она привлекательна, нужно будет запускать процедуру слушаний, обсуждения, и дальше уже вносить поправки для того, чтобы расширить эту возможность", - сказал он.Глава комитета по ЖКХ, член "Справедливой России" Галина Хованская поддержала однопартийца. Она отметила, что качество законопроекта "радикально изменилось", а подписание документа может произойти быстро, так что гражданам не хватит времени, чтобы оценить его. Хованская предложила дать людям "хотя бы месячный срок" после принятия закона, чтобы окончательно определиться с участием или неучастием в программе реновации.Против поправки выступил и депутат КПРФ Валерий Рашкин. Он отметил, что люди "шарахаются" даже от самой постановки реновации". "Первое чтение - не закон, второе чтение тоже не закон, и третье чтение не закон, пока не подпишет президент Российской Федерации. И в суд не обратишься", - напомнил Рашкин. По его мнению, предлагаемые условия "абсолютно неприемлемые". "Мы должны этот закон опубликовать, москвичи должны его прочитать, мы, депутаты, - ответить. Все государственные структуры должны вникнуть, у нас даже прокуратура не знает, что это за закон", - сказал депутат. Поправка в результате была принята 358 голосов, но "консенсуса нет", отметил Володин.В начале заседания по законопроекту о реновации спикер Госдумы заявил, что выйти из программы после вступления закона в силу будет можно, а войти - нет. По его мнению, это делает ситуацию с реализацией программы "понятной и абсолютно ясной". Он не исключил, что в дальнейшем отдельные правила могут поменяться, но только после изучения правоприменительной практики и широкого обсуждения с общественностью.Законопроект о реновации был принят большинством голосов, рассмотрение документа и 126 поправок к нему заняло около 40 минут. Против проголосовали два депутата - Валерий Рашкин и его однопартиец Денис Парфенов, говорится в Twitter последнего. Еще двое воздержались. Третье чтение законопроекта назначено на 14 июня.