Временная выделенная полоса появится на Волоколамском шоссе 17 июня в преддверии Кубка конфедераций

17 июня столичные власти введут временную выделенную полосу на Волоколамском шоссе, рядом с которым располагается футбольный стадион "Открытие-Арена". Об этом сообщается на портале московской мэрии.
Временная выделенная полоса от канала имени Москвы до Ленинградского шоссе будет работать ежедневно и обеспечит болельщикам быстрое и комфортное передвижение в этом районе города. Выделенная полоса на Ленинградском шоссе также перейдет на ежедневный режим работы. Схема движения в Тушинском тоннеле изменится по направлению в центр: выделенную полосу для общественного транспорта перенесут из левого пролета тоннеля в правый. Изменения будут действовать до 2 июля.
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Его предположительно посетят 50-70 тысяч человек, территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро будет оформлена в стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира. Возле станции метро также будут дежурить бригады врачей, которых специально к мероприятию обучат английскому языку. Организации фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций не предполагается: главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак".