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В столице появится сеть ретрокафе для пенсионеров
10 января 2017 г. | Время публикации 15:50
Последние изменения 16:34
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
В этом году в столице появится сеть ретрокафе для пенсионеров. Как рассказал M24.ru замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Павел Келлер, авторами идеи стали участники краудсорсинг-проекта "Активное долголетие". В ретро-кафе пенсионеры смогут поесть по льготным ценам, организовать встречу друзей, отпраздновать день рождения или выступить с культурной программой.

"Сейчас это пока проекты, но это все реально будет существовать", – подчеркнул Келлер, пояснив, что программу создания сети утвердят в первом квартале года. В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что идея социального кафе трудна в реализации, поскольку кафе, рассчитанные на малоимущих, мало рентабельны и потребуют арендных льгот и субсидий.

Отметим, что это не первая попытка "социализации" пенсионеров: в прошлом году сообщалось о проекте, в ходе которого одинокие пенсионеры будут общаться через Skype со студентами из других стран, изучающими русский язык. Предполагалось, что иностранцы смогут не только практиковаться в общении, но и узнают особенности российской культуры и менталитета.

Проект должен был стартовать в сентябре прошлого года, однако с тех пор о нем ничего не известно. Кроме того, в столичном регионе планировалось запустить услугу "Бабушка на час" и создать клубы пожилых людей, чтобы обсуждать проблемы в семье, делиться опытом с подрастающим поколением и между собой.
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