Мужчина пытался украсть позолоченную статую из парка "Сокольники" в подарок девушке

В парке "Сокольники" задержали подозреваемого в хищении позолоченной статуи, которую мужчина хотел подарить своей девушке. Как сообщил начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев, 32-летний злоумышленник был задержан через несколько минут после совершения кражи, когда шел по парку со статуей в руках.
По данным правоохранителей, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Как выяснилось, мужчина увидел статую во время ночной прогулки по парку и решил подарить ее своей девушке.
Как сообщила агентству "Москва" менеджер парка по связям с общественностью Екатерина Самарина, речь идет о позолоченной бронзовой фигуре феи-бухгалтерши с территории арт-объекта "Денежный сад", который посвящен бухгалтерам и их деятельности. Нарушитель повредил статую, ей потребуется реставрация. В полицию подано заявление по факту попытки кражи и порчи имущества. Сама фигура находится в ОВД.
Подобный случай произошел в "Сокольниках" в ночь на 29 декабря: неизвестный похитил скульптурную композицию стоимостью 300 тысяч рублей, но не смог довести дело до конца и был задержан по горячим следам на улице Майский просек.