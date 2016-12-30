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Мужчина пытался украсть позолоченную статую из парка "Сокольники" в подарок девушке
10 января 2017 г. | Время публикации 10:52
Последние изменения 14:09
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
В парке "Сокольники" задержали подозреваемого в хищении позолоченной статуи, которую мужчина хотел подарить своей девушке. Как сообщил начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев, 32-летний злоумышленник был задержан через несколько минут после совершения кражи, когда шел по парку со статуей в руках.

По данным правоохранителей, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Как выяснилось, мужчина увидел статую во время ночной прогулки по парку и решил подарить ее своей девушке.

Как сообщила агентству "Москва" менеджер парка по связям с общественностью Екатерина Самарина, речь идет о позолоченной бронзовой фигуре феи-бухгалтерши с территории арт-объекта "Денежный сад", который посвящен бухгалтерам и их деятельности. Нарушитель повредил статую, ей потребуется реставрация. В полицию подано заявление по факту попытки кражи и порчи имущества. Сама фигура находится в ОВД.

Подобный случай произошел в "Сокольниках" в ночь на 29 декабря: неизвестный похитил скульптурную композицию стоимостью 300 тысяч рублей, но не смог довести дело до конца и был задержан по горячим следам на улице Майский просек.
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