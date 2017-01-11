NEWSmsk.com: Московские новости
[ 12 января]
Самоубийство жителя Подольска привело к гибели еще двух человек
10 января 2017 г. | Время публикации 14:37
Последние изменения 11 января 2017 г. 09:47
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Три человека погибли, пятеро пострадали от отравления бытовым газом в двухэтажном доме в подмосковном Подольске. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, один из жителей дома на улице Кирова решил покончить с собой и открыл газ в квартире. В результате помимо него погибли еще два человека. Еще двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением.

Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации, уточнила агентству "Москва" пресс-секретарь министерства здравоохранения Московской области Наталья Политыкина. По одной из версий, в доме произошла утечка газа, однако в пресс-службе ГУП МО "Мособлгаз" заявили, что специалисты предприятия не зафиксировали утечку. На время проверки дом отключили от газоснабжения. Эвакуации жильцов не было. Проводится доследственная проверка, помещения проветрили.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 11 января 2017 г. 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed