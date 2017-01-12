На доме в Дубровке вывесили "джедаев Морозов", обвинив управу и УК в его захвате





"Управа тесно связана с коммерсантами из управляющей компании "Сорт-Инвест", которые уже незаконно управляли нашим домом ранее, и выступает в их интересах", - говорится в сообщении. Утверждается, что коммерсанты и чиновники намерены захватить дом и повысить тариф на обслуживание дома почти в полтора раза. По словам протестующих, дом захватывают по незаконному конкурсу, который провели несмотря на созданное жителями товарищество собственников недвижимости.



"Жильцы против. Но управа имеет огромные административные и силовые возможности для захвата дома. Поэтому жильцов даже не спрашивают. В связи с этим мы хотим привлечь внимание общественности к коррупции в данной управе и попросить более высокостоящие власти о помощи", - говорится в сообщении. Жители ЖК "Дубровская слобода" на 1-й улице Машиностроения вывесили на своем доме 28 фигур Дедов Морозов в полный рост со световыми мечами джедаев. Как сообщается в комментарии к ролику, опубликованному на YouTube , таким образом люди хотят привлечь внимание общественности к действиям управы Южнопортового района."Управа тесно связана с коммерсантами из управляющей компании "Сорт-Инвест", которые уже незаконно управляли нашим домом ранее, и выступает в их интересах", - говорится в сообщении. Утверждается, что коммерсанты и чиновники намерены захватить дом и повысить тариф на обслуживание дома почти в полтора раза. По словам протестующих, дом захватывают по незаконному конкурсу, который провели несмотря на созданное жителями товарищество собственников недвижимости."Жильцы против. Но управа имеет огромные административные и силовые возможности для захвата дома. Поэтому жильцов даже не спрашивают. В связи с этим мы хотим привлечь внимание общественности к коррупции в данной управе и попросить более высокостоящие власти о помощи", - говорится в сообщении.