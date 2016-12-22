Водитель в Новокосино припарковался в отсеке для мусорного контейнера: ФОТО





"Водитель решил, что это место освободили для него. В итоге мусорный бак пришлось ставить на проезд, из-за чего машинам приходится объезжать его", - говорится в записи к фото. На снимке видно, что автомобиль припаркован внутри металлического забора, на месте для большого контейнера, предназначенного для сбора строительного мусора. Позднее стало известно, что контейнер, перегораживающий путь, убрали, и машине удалось выехать.







Незадолго до Нового года в соцсетях появилась история москвички, которая заподозрила сотрудников ЖКХ, чистивших снег с крыши, в том, что они Автомобилист в Москве припарковался в огороженном для мусорного бака месте, пока емкость для сбора отходов отсутствовала. Снимок "парковки" был опубликован на сайте "Пикабу" , инцидент произошел в столичном районе Новокосино."Водитель решил, что это место освободили для него. В итоге мусорный бак пришлось ставить на проезд, из-за чего машинам приходится объезжать его", - говорится в записи к фото. На снимке видно, что автомобиль припаркован внутри металлического забора, на месте для большого контейнера, предназначенного для сбора строительного мусора. Позднее стало известно, что контейнер, перегораживающий путь, убрали, и машине удалось выехать.Незадолго до Нового года в соцсетях появилась история москвички, которая заподозрила сотрудников ЖКХ, чистивших снег с крыши, в том, что они разбили ее автомобиль , а затем оттащили его в другое место с целью скрыть содеянное. У машины было разбито лобовое стекло, на капоте и крыше появились огромные вмятины, а номера бесследно пропали. На месте, где машина стояла за день до инцидента, образовалась куча снега. Девушка утверждала, что оставляла машину в месте, которое не было отгорожено лентой, и предупреждений о чистке крыш не видела.