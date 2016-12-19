Трое экс-депутатов Госдумы все еще не покинули служебные квартиры в Москве





Как уточняется, речь идет об экс-депутатах Михаиле Яшине ("Единая Россия"), Владимире Таскаеве (ЛДПР) и Михаиле Заполеве (КПРФ). Если в течение недели или двух квартиры будут высвобождены, то у управления делами президента, заведующего депутатским домом, "не будет необходимости подавать судебные иски о выселении". В Управделами ранее поясняли, что по правилам ведомство не может открывать квартиры без постояльцев, которые пользуясь этим, целенаправленно не выходят на связь.



Зампред комитета также проинформировал, что в служебные квартиры заселено 115 депутатов седьмого созыва Госдумы, в гостиницах продолжают оставаться еще около 50 действующих народных избранников. Их проживание оплачивает аппарат Госдумы. Депутаты Госдумы, не избранные в седьмой созыв, должны были освободить квартиры в доме на улице Улофа Пальме в начале декабря, но 86 бывших парламентариев к установленному сроку этого Три депутата Госдумы шестого созыва, которые не были переизбраны на новый срок, до сих пор не покинули свои служебные квартиры в доме на улице Улофа Пальме. Об этом заявил журналистам зампред комитета нижней палаты по регламенту Михаил Романов, которого цитирует ТАСС Как уточняется, речь идет об экс-депутатах Михаиле Яшине ("Единая Россия"), Владимире Таскаеве (ЛДПР) и Михаиле Заполеве (КПРФ). Если в течение недели или двух квартиры будут высвобождены, то у управления делами президента, заведующего депутатским домом, "не будет необходимости подавать судебные иски о выселении". В Управделами ранее поясняли, что по правилам ведомство не может открывать квартиры без постояльцев, которые пользуясь этим, целенаправленно не выходят на связь.Зампред комитета также проинформировал, что в служебные квартиры заселено 115 депутатов седьмого созыва Госдумы, в гостиницах продолжают оставаться еще около 50 действующих народных избранников. Их проживание оплачивает аппарат Госдумы. Депутаты Госдумы, не избранные в седьмой созыв, должны были освободить квартиры в доме на улице Улофа Пальме в начале декабря, но 86 бывших парламентариев к установленному сроку этого не сделали . К середине декабря число "отказников" уменьшилось до 18