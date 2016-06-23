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[ 12 января]
Оператор "Почты России" воровал сотовые телефоны из посылок клиентов
10 января 2017 г. | Время публикации 10:18
Последние изменения 13:15
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Охрана уличила оператора "Почты России" в попытке хищения трех телефонов. Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия, 1 января охранник в ходе стандартного осмотра личных вещей обнаружил у оператора логистического почтового центра "Внуково" три новых сотовых телефона. Работник не смог объяснить, откуда их взял.

Подозреваемый признался сотрудникам службы почтовой безопасности в хищении телефонов из посылок, его уволят. Материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Изъятые телефоны доставят адресатам.

Похожий случай произошел в прошлом году на межрайонном сортировочном почтамте в Южном округе: сообщалось, что пятеро работников почтамта незаконно вскрыли 320 посылок и похитили вещи на сумму около 75 тысяч рублей. Они были задержаны после того, как о предполагаемом хищении сообщили их коллеги.
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