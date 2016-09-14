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"Солидарность" планирует акции в Москве в годовщину убийства Немцова
10 января 2017 г. | Время публикации 16:21
Последние изменения 17:14
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Движение "Солидарность" призвало провести уличные акции в Москве в память о Борисе Немцове, убитом 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. "Мы хотим в эту годовщину вновь выразить нашу скорбь и возмущение страшным преступлением", – говорится в обращении на сайте движения.

"Солидарность" намерена снова требовать наказания реальных организаторов и заказчиков убийства Немцова, а также увековечения памяти оппозиционера в столице. Формат акций и точная дата будут уточняться после переговоров с политическими силами, которые захотят поучаствовать, сказала ТАСС член бюро "Солидарности" Надежда Митюшкина. Уведомление в мэрию будет подано в установленный законом срок.

В сентябре депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Тимофей Дзядко сдали в мэрию около 30 тысяч подписей за установку памятного знака Немцову на Большом Москворецком мосту. В городской администрации заявили, что установка мемориальной таблички по закону возможна только через десять лет после гибели политика, а ее появление сейчас "может расколоть общество".
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