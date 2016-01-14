Три мусорных полигона закроются в Подмосковье в этом году





Между тем в этом году также начнутся работы по рекультивации закрытых полигонов "Каширский", "Электросталь" и "Быково", на рекультивацию планируется направить более 1,6 миллиарда рублей. Найден также инвестор, готовый финансировать рекультивацию полигона "Левобережный" в Химках. Напомним, в прошлом году промышленная компания "Эко", которая занимается рекультивацией мусорных полигонов, предложила правительству Московской области возвести на месте полигона 70-метровый мемориал, однако от этой идеи Три подмосковных полигона твердых коммунальных отходов прекратят работу в 2017 году. Как сообщается на сайте подмосковного Министерства экологии, планируется закрытие полигонов "Каурцево" (Наро-Фоминский район), "Астапово" (Луховицкий район) и "Царево" (Пушкинский район). Все эти объекты практически исчерпали возможности приема отходов. Самый старый из трех полигонов "Царево" эксплуатируется с 1985 года.Между тем в этом году также начнутся работы по рекультивации закрытых полигонов "Каширский", "Электросталь" и "Быково", на рекультивацию планируется направить более 1,6 миллиарда рублей. Найден также инвестор, готовый финансировать рекультивацию полигона "Левобережный" в Химках. Напомним, в прошлом году промышленная компания "Эко", которая занимается рекультивацией мусорных полигонов, предложила правительству Московской области возвести на месте полигона 70-метровый мемориал, однако от этой идеи пришлось отказаться : сообщалось, что власти рассматривают четыре проекта по застройке территории, включая экстрим-парк и горнолыжный спуск.