Экскурсия по музею сословий и концерт в зоопарке ждут москвичей в День России





12 июня в новом здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13, строение 2) состоится открытие музея сословий. Вход в него в этот день свободный. Чтобы попасть в музей, нужно записаться на бесплатную обзорную экскурсию по телефону: 8 (495) 691-93-78. Они проходят каждый час с 11:30 до 17:30.



Посетители музея смогут познакомиться с особенностями культуры и укладом жизни сословий России: дворян, духовенства, крестьянства и купечества. На первом этаже можно будет увидеть экспозицию о культуре дворянства XVIII — начала XX века. Второй этаж посвящен искусству православной России. Здесь зрители увидят произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, а также кресты и складни.



На третьем этаже музея сословий посетители увидят, как жили на Руси крестьяне. Экскурсантам покажут убранство избы с ларцами и сундуками, расскажут, как расписывали сани, а также познакомят с историей народного костюма. В экспозиции представлена традиционная одежда из более чем 20 губерний.



В основном здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) 11 июня в 15:00 посетители смогут попасть на бесплатную тематическую экскурсию "Защитники земли Русской", которая приурочена к празднованию Дня России. На ней они познакомятся с картинами Ильи Глазунова из циклов "Поле Куликово", "Образы русской истории", а также с другими полотнами художника. Бесплатная экскурсия организована только для посетителей музея (вход платный).



В музее-усадьбе "Царицыно" в честь Дня России проведут две бесплатные экскурсии. 11 июня с 14:00 до 14:45 состоится экскурсия "Екатерина II. Золотой век Российской империи". Гостям покажут выставку, которая проходит в Большом дворце, а также расскажут о Екатерине II и ее восхождении на престол. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей правления императрицы, ее реформами, а также событиями внутренней и внешней политики.



12 июня с 13:00 до 13:45 пройдет тематическая экскурсия "Усадебный парк — символ России". Участников проведут по территории исторического пейзажного парка и расскажут историю его создания. Посетителям покажут значимые парковые сооружения периода классицизма, например павильон с говорящим названием "Миловида", откуда открывается живописный вид на залив Верхнего Царицынского пруда и беседку "Золотой сноп" на южной границе парка. Сбор участников экскурсий — внутри Большого дворца, у главного входа рядом с кассами.



12 июня в 11:00 в Московском доме национальностей пройдет бесплатная экскурсия "Православные храмы Замоскворечья". Участникам расскажут о восьми храмах, которые расположены в этом районе столицы, а также о том, что здесь издавна благополучно уживались друг с другом представители разных вероисповеданий и национальностей.



Прогулка начнется на улице Большая Полянка, на которой расположен храм Григория Неокесарийского в Дербицах, а недалеко от него — храм Успения Богородицы в Казачьей Слободе. Далее участники экскурсии посетят старинный район Толмачи, увидят храмы на Большой Ордынке и Пятницкой улице. Завершится маршрут в бывшей Овчинной слободе. Сбор участников экскурсии — у выхода со станции метро "Полянка". Записаться на прогулку можно



В музее "Садовое кольцо" в День России с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 пройдут бесплатные обзорные экскурсии, посвященные истории Мещанского района — одного из самых древних в Москве. Посетителям расскажут о развитии района со времен удельных князей до наших дней.



Посетителей Московского зоопарка 12 июня ждет бесплатный концерт "Карнавал животных", который начнется на летней эстраде рядом с Большим прудом в 15:00 на старой территории зоопарка. На нем посетители смогут услышать отрывки из одноименной сюиты Камиля Сен-Санса и другие классические произведения. Также в концерте примет участие детский духовой оркестр. В конце программы гостям расскажут о традиционных духовых инструментах и проведут бесплатный мастер-класс.



На Красной площади состоится праздничный концерт, который начнется в 17:00. Попасть на мероприятие можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что концерт посетят порядка 30 тысяч человек. Завершится программа примерно в 22:00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. А в столичных парках посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое. В десяти парках пройдут В День России, 12 июня, москвичи смогут попасть на открытие музея сословий в картинной галерее Ильи Глазунова, поучаствовать в бесплатных экскурсиях и пешеходных прогулках, а также насладиться фейерверком на Красной площади. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 12 июня в новом здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13, строение 2) состоится открытие музея сословий. Вход в него в этот день свободный. Чтобы попасть в музей, нужно записаться на бесплатную обзорную экскурсию по телефону: 8 (495) 691-93-78. Они проходят каждый час с 11:30 до 17:30.Посетители музея смогут познакомиться с особенностями культуры и укладом жизни сословий России: дворян, духовенства, крестьянства и купечества. На первом этаже можно будет увидеть экспозицию о культуре дворянства XVIII — начала XX века. Второй этаж посвящен искусству православной России. Здесь зрители увидят произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, а также кресты и складни.На третьем этаже музея сословий посетители увидят, как жили на Руси крестьяне. Экскурсантам покажут убранство избы с ларцами и сундуками, расскажут, как расписывали сани, а также познакомят с историей народного костюма. В экспозиции представлена традиционная одежда из более чем 20 губерний.В основном здании картинной галереи Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) 11 июня в 15:00 посетители смогут попасть на бесплатную тематическую экскурсию "Защитники земли Русской", которая приурочена к празднованию Дня России. На ней они познакомятся с картинами Ильи Глазунова из циклов "Поле Куликово", "Образы русской истории", а также с другими полотнами художника. Бесплатная экскурсия организована только для посетителей музея (вход платный).В музее-усадьбе "Царицыно" в честь Дня России проведут две бесплатные экскурсии. 11 июня с 14:00 до 14:45 состоится экскурсия "Екатерина II. Золотой век Российской империи". Гостям покажут выставку, которая проходит в Большом дворце, а также расскажут о Екатерине II и ее восхождении на престол. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей правления императрицы, ее реформами, а также событиями внутренней и внешней политики.12 июня с 13:00 до 13:45 пройдет тематическая экскурсия "Усадебный парк — символ России". Участников проведут по территории исторического пейзажного парка и расскажут историю его создания. Посетителям покажут значимые парковые сооружения периода классицизма, например павильон с говорящим названием "Миловида", откуда открывается живописный вид на залив Верхнего Царицынского пруда и беседку "Золотой сноп" на южной границе парка. Сбор участников экскурсий — внутри Большого дворца, у главного входа рядом с кассами.12 июня в 11:00 в Московском доме национальностей пройдет бесплатная экскурсия "Православные храмы Замоскворечья". Участникам расскажут о восьми храмах, которые расположены в этом районе столицы, а также о том, что здесь издавна благополучно уживались друг с другом представители разных вероисповеданий и национальностей.Прогулка начнется на улице Большая Полянка, на которой расположен храм Григория Неокесарийского в Дербицах, а недалеко от него — храм Успения Богородицы в Казачьей Слободе. Далее участники экскурсии посетят старинный район Толмачи, увидят храмы на Большой Ордынке и Пятницкой улице. Завершится маршрут в бывшей Овчинной слободе. Сбор участников экскурсии — у выхода со станции метро "Полянка". Записаться на прогулку можно на сайте Московского дома национальностей В музее "Садовое кольцо" в День России с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 пройдут бесплатные обзорные экскурсии, посвященные истории Мещанского района — одного из самых древних в Москве. Посетителям расскажут о развитии района со времен удельных князей до наших дней.Посетителей Московского зоопарка 12 июня ждет бесплатный концерт "Карнавал животных", который начнется на летней эстраде рядом с Большим прудом в 15:00 на старой территории зоопарка. На нем посетители смогут услышать отрывки из одноименной сюиты Камиля Сен-Санса и другие классические произведения. Также в концерте примет участие детский духовой оркестр. В конце программы гостям расскажут о традиционных духовых инструментах и проведут бесплатный мастер-класс.На Красной площади состоится праздничный концерт, который начнется в 17:00. Попасть на мероприятие можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что концерт посетят порядка 30 тысяч человек. Завершится программа примерно в 22:00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. А в столичных парках посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое. В десяти парках пройдут бесплатные кинопоказы