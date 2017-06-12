Названа самая опасная конструкция на детских площадках, из-за которой ежегодно происходит несколько смертей





Самые тяжелые травмы на детских площадках наносят качели. Бывает, ребенок качается, падает, поднимает голову - и получает по затылку или лицу металлическим сиденьем или трубой, на которой оно держится. А иногда дети, сами не замечая того, подходят слишком близко к работающим качелям - и их сбивает с ног несущимся на хорошей скорости сиденьем.



Самыми опасными считаются качели старого образца, у которых и опора, и подвижные части, к которым крепится сиденье, представляют собой тяжелые металлические трубы. Сиденье у таких качелей тоже массивное и тяжелое - дерево в железной окантовке. В Москве таких экземпляров уже нет - от них избавились в 2012 году, когда за один летний сезон травмировались два ребенка. Но в Подмосковье подобных качелей много.



В конце мая в Ступинском районе Подмосковья произошел несчастный случай как раз с качелями старого образца - восьмилетняя девочка погибла на детской площадке. Ребенок упал с качелей, и тяжелое железное сиденье по инерции ударило по голове. Несмотря на то что "скорая" приехала быстро, спасти девочку не удалось.



"Еще в 2016 году Госадмтехнадзор рекомендовал балансодержателю этой детской площадки заменить все устаревшие конструкции на новые и безопасные", - утверждает начальник подмосковного а Татьяна Витушева. Балансодержателем является местная администрация, и именно из-за ее нерасторопных действий, по мнению Витушевой, и произошла трагедия. А всего-то и нужно было, как сделали еще пять лет назад в Москве, поменять качели на современные - с пластиковым сиденьем, практически не имеющим веса, которое крепится не к трубам, а к крепким, но легким цепям или полипропиленовым канатам. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России на детских площадках ежегодно происходит более 40 тысяч несчастных случаев. Каждый десятый заканчивается смертельным исходом, сообщает "Российская газета" Самые тяжелые травмы на детских площадках наносят качели. Бывает, ребенок качается, падает, поднимает голову - и получает по затылку или лицу металлическим сиденьем или трубой, на которой оно держится. А иногда дети, сами не замечая того, подходят слишком близко к работающим качелям - и их сбивает с ног несущимся на хорошей скорости сиденьем.Самыми опасными считаются качели старого образца, у которых и опора, и подвижные части, к которым крепится сиденье, представляют собой тяжелые металлические трубы. Сиденье у таких качелей тоже массивное и тяжелое - дерево в железной окантовке. В Москве таких экземпляров уже нет - от них избавились в 2012 году, когда за один летний сезон травмировались два ребенка. Но в Подмосковье подобных качелей много.В конце мая в Ступинском районе Подмосковья произошел несчастный случай как раз с качелями старого образца - восьмилетняя девочка погибла на детской площадке. Ребенок упал с качелей, и тяжелое железное сиденье по инерции ударило по голове. Несмотря на то что "скорая" приехала быстро, спасти девочку не удалось."Еще в 2016 году Госадмтехнадзор рекомендовал балансодержателю этой детской площадки заменить все устаревшие конструкции на новые и безопасные", - утверждает начальник подмосковного а Татьяна Витушева. Балансодержателем является местная администрация, и именно из-за ее нерасторопных действий, по мнению Витушевой, и произошла трагедия. А всего-то и нужно было, как сделали еще пять лет назад в Москве, поменять качели на современные - с пластиковым сиденьем, практически не имеющим веса, которое крепится не к трубам, а к крепким, но легким цепям или полипропиленовым канатам.