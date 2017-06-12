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[ 12 июня]
В "Новой Москве" у входа на кладбище обнаружен труп мужчины
10 июня 2017 г. | Время публикации 13:50
Последние изменения 19:15
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
В Новомосковском административном округе, образованном в 2012 году и входящем в состав так называемой "Новой Москвы", у входа на кладбище обнаружили труп 35-летнего мужчины с телесными повреждениями.

"На службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: город Московский, дер. Саларьево, ул. Тихоновская, д. 3, Саларьевское кладбище. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу около входа на кладбище с множественными телесными повреждениями головы и тела обнаружен труп гражданина 1982 г. рождения", - сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах столицы.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
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