В "Новой Москве" у входа на кладбище обнаружен труп мужчины





"На службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: город Московский, дер. Саларьево, ул. Тихоновская, д. 3, Саларьевское кладбище. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу около входа на кладбище с множественными телесными повреждениями головы и тела обнаружен труп гражданина 1982 г. рождения", - сообщил



По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. В Новомосковском административном округе, образованном в 2012 году и входящем в состав так называемой "Новой Москвы", у входа на кладбище обнаружили труп 35-летнего мужчины с телесными повреждениями."На службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: город Московский, дер. Саларьево, ул. Тихоновская, д. 3, Саларьевское кладбище. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу около входа на кладбище с множественными телесными повреждениями головы и тела обнаружен труп гражданина 1982 г. рождения", - сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах столицы.По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.