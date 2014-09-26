Похищенного два года назад из больницы мальчика, которого искали всем миром, нашли





Напомним, месячный Матвей, от которого отказались родители, пропал 17 июня 2014 года. Сотрудники больницы рассказывали, что младенца унесла некая женщина, которая приходила каждый день и предлагала помочь детскими вещами и питанием. Так как женщина каждый раз приходила и уходила со свертками, она могла спрятать ребенка в одном из них. Матвея объявили во



В сентябре 2014 года по подозрению в похищении задержали 45-летнюю



Другие подробности о ее личности не приводятся, мотивы преступления устанавливаются. К расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники, общественность и СМИ. "Благодаря грамотно спланированном комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, в настоящее время он направлен на медицинское обследование", – говорится в сообщении.



Следователи задержали подозреваемую в похищении ребенка из детской больницы подмосковного Дедовска два года назад. Сам мальчик направлен на медицинское обследование, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.Напомним, месячный Матвей, от которого отказались родители, пропал 17 июня 2014 года. Сотрудники больницы рассказывали, что младенца унесла некая женщина, которая приходила каждый день и предлагала помочь детскими вещами и питанием. Так как женщина каждый раз приходила и уходила со свертками, она могла спрятать ребенка в одном из них. Матвея объявили во всероссийский розыск , поисками занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт".В сентябре 2014 года по подозрению в похищении задержали 45-летнюю бабушку мальчика и ее сожителя. В ходе допроса женщина рассказала, что они договорились похитить и продать ребенка. Местонахождение младенца тогда установить не удалось. В новом отчете ГСУ СК говорится, что в похищении подозревается 40-летняя жительница Красногорского района Подмосковья.Другие подробности о ее личности не приводятся, мотивы преступления устанавливаются. К расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники, общественность и СМИ. "Благодаря грамотно спланированном комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребенка было установлено, в настоящее время он направлен на медицинское обследование", – говорится в сообщении.