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В столице открыли больше пунктов приема новогодних елок по просьбам москвичей
11 января 2017 г. | Время публикации 11:49
Последние изменения 13:54
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
По просьбам москвичей ГПБУ "Мосприрода" расширяет список мест акции "Елочный круговорот 2017", которая пройдет до 15 января. Как сообщается на сайте ведомства, елки будут собирать на утилизацию не только в экоцентре "Битцевский лес", но и на других особо охраняемых территориях. Адреса пунктов сбора указаны на сайте Мосприроды.

Собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. Пункты приема новогодних елок также открылись в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязино, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Мытищах деревья принимаются в шаговой доступности от домов на 400 контейнерных площадках, где осуществляется раздельный сбор мусора. Сданные жителями города елки будут переработаны и использованы в качестве компонента плодородного грунта. Во Фрязино организуют 10 площадок приема елок, в Химках - три. Реутов для удобства сбора елок разделен на две части, в каждой из них будет работать площадка.

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