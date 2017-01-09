В столице открыли больше пунктов приема новогодних елок по просьбам москвичей





Собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. Пункты приема новогодних елок также открылись в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязино,



В Мытищах деревья принимаются в шаговой доступности от домов на 400 контейнерных площадках, где осуществляется раздельный сбор мусора. Сданные жителями города елки будут переработаны и использованы в качестве компонента плодородного грунта. Во Фрязино организуют 10 площадок приема елок, в Химках - три. Реутов для удобства сбора елок разделен на две части, в каждой из них будет работать площадка.



По просьбам москвичей ГПБУ "Мосприрода" расширяет список мест акции "Елочный круговорот 2017" , которая пройдет до 15 января. Как сообщается на сайте ведомства, елки будут собирать на утилизацию не только в экоцентре "Битцевский лес", но и на других особо охраняемых территориях. Адреса пунктов сбора указаны на сайте Мосприроды.Собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. Пункты приема новогодних елок также открылись в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязино, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.В Мытищах деревья принимаются в шаговой доступности от домов на 400 контейнерных площадках, где осуществляется раздельный сбор мусора. Сданные жителями города елки будут переработаны и использованы в качестве компонента плодородного грунта. Во Фрязино организуют 10 площадок приема елок, в Химках - три. Реутов для удобства сбора елок разделен на две части, в каждой из них будет работать площадка.