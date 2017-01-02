Метро может стать круглосуточным по большим праздникам

Столичный метрополитен может перейти на круглосуточную работу по большим праздникам. Как сообщил на заседании президиума правительства Москвы заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует M24.ru, в ночь на 1 января услугами метро, МЦК и ночных маршрутов наземного транспорта воспользовались свыше 510 тысяч пассажиров. В Рождественскую ночь городской транспорт перевез более 200 тысяч человек.
Всего с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го городской транспорт перевез 57,4 миллиона пассажиров, в том числе 29 миллионов – метрополитен и МЦК, 20 миллионов – Мосгортранс и коммерческие перевозчики, 4,4 миллиона – электрички и 4 миллиона – такси. Несмотря на круглосуточную работу, сбоев в работе метро отмечено не было. По словам заммэра, опыт круглосуточной работы метро в новогоднюю ночь был успешным, и в будущем круглосуточная работа может быть организована по праздникам: эту же идею поддержал и столичный мэр. Напомним, самой популярной у пассажиров в новогоднюю ночь стала станция метро "Охотный ряд", которой воспользовались более 30 тысяч человек. Популярностью также пользовались станции метро "Площадь Революции" и "Пушкинская", каждая из которых приняла почти 20 тысяч человек.