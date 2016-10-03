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[ 12 января]
Найти оставленную на городской парковке машину станет проще
11 января 2017 г. | Время публикации 08:44
Последние изменения 13:40
Рубрики: Автотранспорт
foto Фоторепортаж
Пользователи приложения "Парковки Москвы" могут воспользоваться онлайн-поиском своей машины на платной стоянке. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в приложении появилась функция "Геолокация", позволяющая определить местоположение машины, удобный пеший маршрут к ней и примерное время в пути.

Помимо этого, в обновленной версии "Парковок Москвы" есть функция, с помощью которой автомобилист может в режиме онлайн увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф. Также значительно упрощен запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавлена инструкция по работе с сервисом. Приложение было обновлено по рекомендациям москвичей на проекте "Активный гражданин".

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Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 11 января 2017 г. 20:00
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