На западе Москвы по неизвестным причинам погибла женщина, еще трое пострадали





Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире на третьем этаже четырех человек. По данным



Изначально сообщалось, что причиной инцидента стала утечка газа, однако специалисты не обнаружили следов природного и угарного газа в анализах проб воздуха. Газовые приборы в квартире были перекрыты, работала вентиляционная тяга. Последнее техническое обслуживание квартиры производилось в июле 2016 года.



"Еще одним прямым подтверждением преждевременных выводов об отравлении бытовым газом служит тот факт, что любой человек, попавший в квартиру после инцидента, получил бы очевидные признаки отравления бытовым газом", – сообщила



Один человек погиб, еще трое пострадали в жилом доме на западе Москвы. Как сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел в доме 2 на улице Запорожская.Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире на третьем этаже четырех человек. По данным ТАСС , умерла женщина 1969 года рождения, также пострадали девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения. Состояние здоровья выживших медики оценивают как крайне тяжелое.Изначально сообщалось, что причиной инцидента стала утечка газа, однако специалисты не обнаружили следов природного и угарного газа в анализах проб воздуха. Газовые приборы в квартире были перекрыты, работала вентиляционная тяга. Последнее техническое обслуживание квартиры производилось в июле 2016 года."Еще одним прямым подтверждением преждевременных выводов об отравлении бытовым газом служит тот факт, что любой человек, попавший в квартиру после инцидента, получил бы очевидные признаки отравления бытовым газом", – сообщила "Мосленте" заместитель генерального директора по связям с общественностью "Мосгаза" Дарья Распопова. Это не первый "газовый инцидент" за последнее время: накануне из-за утечки газа в доме в подмосковном Подольске скончались три человека, еще несколько попали в больницу. СМИ сообщили о попытке самоубийства, однако местные жители говорят о ветхости здания: после того, как люди пожаловались аварийным службам на запах газа, их обвинили в галлюцинациях