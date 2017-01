Еще три велопарада и две акции "На работу на велосипеде" пройдут в Москве

Еще три велопарада и как минимум две акции "На работу на велосипеде" запланированы в Москве в 2017 году. Как сообщается на сайте проекта Let's bike it! , 10 февраля пройдет всемирная акция "На работу на велосипеде". Состоится ли она в Москве, не уточняется, но известно, что одноименные всероссийские акции при поддержке Минтранспорта пройдут 19 мая и 22 сентября.Вплоть до марта в московском метро будут показывать ролики о зимней езде на велосипеде. К марту Let's bike it! собирается запустить мобильное приложение, которое позволит получать бонусы и скидки за поездки на велосипеде, а также узнавать о главных веломероприятиях. В последнее воскресенье весны, 28 мая, состоится большой московский велопарад. В июле – ночной, с обязательными фонариками и фарами. Еще один парад намечен на День города 10 сентября.Первый в этом году велопарад прошел в Москве в последний день новогодних каникул 8 января при минус 27 градусах . Из-за аномальных морозов вместо заявленных пяти тысяч человек по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно проехались более пятисот. Власти накануне советовали перенести мероприятие и предупреждали участников о его опасности, но организаторы отметили, что хотят показать необходимость создания комфортных условий для велосипедистов в городе независимо от погоды. Кроме того, иногородних участников уже поздно было предупреждать об отмене.В соцсетях парад на велосипедах вызвал полярные мнения. Одни блогеры хвалили участников за смелость и стойкость, другие не скупились на ругательства и обвиняли велосипедистов в сговоре с мэрией против автомобилистов. Появились ничем не подкрепленные сведения, что расходы на парад составили 280 миллионов рублей.Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов возмутился , что в декабре власти под разными предлогами отказались согласовать митинг против платных парковок, а когда акцию все же провели в виде встречи с депутатами, в Мосгордуме тут же задумались о том, чтобы запретить такой формат. Велопарад же, пишет Шкуматов, не только согласовали, но и "пропиарили по всем телеканалам со всей мощью государственной пропаганды".Шкуматов назвал велопарад "плевком в адрес разумной и адекватной части жителей города" и приравнял его "в некотором смысле" к акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя и изображению фаллоса на разводном мосту напротив здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов в ответ на критику написал развернутый пост , рассказав, что в разные годы велопарады пытались сорвать как "скрытый гей-парад" и "парад ЕдРа" ("Единой России" – прим.ред.), отобрать – "последний раз в мае прошлого года", не всегда удается и согласовать. "Мы несколько раз уходили в минус, но объясняли участникам, что не будем просить бюджет у города, и собирали деньги в сети", – объяснил Кумов ситуацию с финансированием."Всё, что мы делаем – это попытка сделать пространство вокруг себя комфортнее. И если это имеет точки пересечения с интересами действующей мэрии, мы будем с ней продолжать работать, как работаем, например, с иностранным фондом. Потому что только в диалоге можно что-то построить", – заключил велоактивист.