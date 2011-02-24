NEWSmsk.com: Московские новости
[ 12 января]
Московским школьникам будут рассказывать о здоровом питании
11 января 2017 г. | Время публикации 08:13
Последние изменения 10:58
Рубрики: Дети
foto Фоторепортаж
Московским школьникам и их родителям расскажут о том, как правильно и безопасно похудеть. Об этом M24.ru рассказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова.

По словам Мясниковой, родителям будут рассказывать о принципах здорового питания, о методиках поддержания физической формы и способах безопасного похудения. Эксперты полагают, что взаимодействие школы и родителей важно для формирования правильных пищевых привычек у детей, а для борьбы с лишним весом достаточно следовать ряду простых рекомендаций, заменяя колбасу мясом и вводя в рацион свежие овощи и фрукты. В то же время при работе со школьниками нужно тщательно проработать подход, чтобы у них сохранялась мотивация к похудению.

Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
24 февраля 2011 г.
За пять лет показатель ожирения среди подростков вырос в 1,5 раза
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 11 января 2017 г. 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed