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[ 12 января]
Гостям Измайловского парка дадут покататься на пони и верблюде
11 января 2017 г. | Время публикации 16:35
Последние изменения 17:00
Рубрики: Животные
foto Фоторепортаж
В Измайловском парке открылся конный двор, где посетители смогут покататься на верховой лошади, пони, верблюде или ослике, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры столицы. В парке можно как научиться верховой езде, так и просто покататься в свое удовольствие.

Конный двор будет работать ежедневно с 9 утра до 21:00, выездные катания будут осуществляться в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00. Занятия по верховой езде проводятся продолжительностью 60 минут. Также для гостей парка доступны индивидуальные катания в санях или экипаже.

В пресс-службе подчеркнули, что на ослике и верблюде покататься можно не каждый день: информацию об их доступности стоит уточнять заранее. В парке действуют льготы для инвалидов, сирот, детей до трех лет и ветеранов Великой отечественной войны.
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