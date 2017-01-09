Жириновский предложил отправлять стритрейсеров в ссылку

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя решение суда по делу "мажорки" Мары Багдасарян, предложил ввести ссылку на срок до пяти лет в качестве уголовного наказания для стритрейсеров, сообщает агентство "Москва". По его мнению, такое наказание следует предусмотреть для всех хулиганов на дорогах и других преступников.
"Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы - нет, она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больные, а эта особа, у которой наверняка богатые родители, отчего она больная - от переедания? Но мы внесем поправку в Уголовный кодекс. Надо вводить новый вид наказания - ссылку, как было при царе. Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут", - заявил политик.
Багдасарян проходила по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова, в рамках этого дела ей был назначен административный арест на 10 суток. Кроме того, ее принудили к обязательным работам в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол за неуплату штрафов и многочисленные нарушения правил дорожного движения.
Однако накануне телеканал НТВ рассказал, что Багдасарян достала медицинские документы о том, что ей противопоказано заниматься подобной деятельностью. В результате она просто проводила время в офисе управляющей компании. На место отбывания "наказания" осужденная явилась без опоздания - за рулем своего Mercedes.