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[ 12 января]
На Москву надвигаются сильные снегопады
11 января 2017 г. | Время публикации 15:09
Последние изменения 17:19
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные осадки, сообщает портал "Метеоновости". По данным синоптиков, уже завтра к 15:00 к Москве подойдут фронты циклона с обильными снегопадами, которые продолжатся до середины ночи 13 января. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 12-15 метров в секунду.

"После рождественских морозов в начале первой рабочей недели года в Москве потеплело. Но к концу недели зима напомнит о себе. Прирост снежного покрова в столице и ее окрестностях составит от 3 до 6 сантиметров. Больше всего снега ожидается на юге Московской области", - говорится в сообщении.

Снегопад с 12 на 13 января будет не последним на этой неделе. "В выходные дни активные циклонические вихри с юго-запада принесут очередные порции снега, местами снегопады на фронтах с юго-запада будут довольно интенсивными. Это следует учесть автолюбителям", - подчеркнули эксперты.
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Четверг, 12 января 2017 г. // Последняя новость 11 января 2017 г. 20:00
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