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[ 12 января]
Топ-10 улиц с бесплатным Wi-Fi составили в Москве
11 января 2017 г. | Время публикации 10:37
Последние изменения 11:07
Рубрики: Праздники, Общество
foto Фоторепортаж
В Москве составили топ-10 улиц в центре, где в новогодние каникулы горожане активнее всего пользовались бесплатной городской сетью Wi-Fi. В список вошли Арбат и Тверская, Никольская и Малая Якиманка, Петровка и другие. Чаще всего москвичи общались в мессенджерах, обновляли соцсети и смотрели видео, сообщается на сайте столичной мэрии.

По данным Департамента информационных технологий Москвы, с 31 декабря по 8 января было зафиксировано более 23 тысяч подключений к городскому Wi-Fi, среднее время сессии выросло с 45 до рекордных 66 минут. Больше всего подключений было зафиксировано 3 января, а снижаться интерес пользователей к уличному интернету начал 6 января, когда в столицу пришли тридцатиградусные морозы. Чаще всего москвичи обновляли социальные сети, переписывались в мессенджерах и смотрели видео. Больше всего горожане гуляли и подключались к Wi-Fi на Тверской, Никольской, Малой Якиманке, Большой Ордынке, Рождественке, Петровке, Мясницкой, Малой Никитской, Арбате, а также в Малом Ивановском переулке. На этих улицах расположены площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", который завершится 15 января.

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