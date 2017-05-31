Дебаркадер "Чайка" на Москве-реке заблокировали бетонными блоками, пока там праздновалась свадьба





Примечательно, что во время работ на месте присутствовала полиция, которая нисколько не мешала рабочим создавать повышенную угрозу для жизни и безопасности людей, съехавшихся на свадьбу. В результате молодожены и их гости были вынуждены выбираться с дебаркадера, перелезая через ограждения, а также по каменным бордюрам, с которых не мудрено было сорваться в реку.



Официальное объяснение властей такое: Гормост якобы должен ремонтировать набережную. При этом, как отмечает Митрохин, на набережной и так лишь недавно была уложена свежая плитка. "Дикая выходка московских властей объясняется обыкновенным рейдерством. Плавучий ресторан хотят убрать, чтобы отдать выгодное место рядом с центром международной торговли своим", - считает политик.







Напомним, в конце мая владельцы теплоходов "Александр Блок" и "Ласточка-2" По приказу московских властей рабочие заблокировали бетонными блоками вход в ресторан-дебаркадер "Чайка" на Краснопресненской набережной. Тот факт, что на борту плавучего ресторана тогда находились люди, празднующие свадьбу, никого не смутил, пишет на своей странице в Facebook глава московского отделения партии "Яблока" Сергей Митрохин.Примечательно, что во время работ на месте присутствовала полиция, которая нисколько не мешала рабочим создавать повышенную угрозу для жизни и безопасности людей, съехавшихся на свадьбу. В результате молодожены и их гости были вынуждены выбираться с дебаркадера, перелезая через ограждения, а также по каменным бордюрам, с которых не мудрено было сорваться в реку.Официальное объяснение властей такое: Гормост якобы должен ремонтировать набережную. При этом, как отмечает Митрохин, на набережной и так лишь недавно была уложена свежая плитка. "Дикая выходка московских властей объясняется обыкновенным рейдерством. Плавучий ресторан хотят убрать, чтобы отдать выгодное место рядом с центром международной торговли своим", - считает политик.Напомним, в конце мая владельцы теплоходов "Александр Блок" и "Ласточка-2" обратились с письмом к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться в их конфликте со столичным департаментом транспорта. Городские власти ранее предписали владельцам судов уплыть с территории Москвы-реки, иначе они будут отбуксированы в порт города Кимры. Предприниматели уверены, что это требование незаконно.