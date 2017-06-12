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"Мосгортранс" дополнительно проинструктирует сотрудников после гибели водителя под колесами своего же автобуса
11 июня 2017 г. | Время публикации 16:29
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
"Мосгортранс" организует дополнительный инструктаж всех водителей о технике безопасности после инцидента, произошедшего на конечной остановке общественного транспорта на улице Автозаводская, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Как ранее сообщали СМИ, накануне женщину-водителя зажало между двумя автобусами, от полученных травм она скончалась на месте.

"Причиной произошедшего стало несоблюдение водителем требований должностной инструкции. Водитель покинул кабину, не зафиксировав транспортное средство", - цитирует агентство представителя "Мосгортранса".

Накануне утром водитель "Мосгортранса" остановила автобус на улице Автозаводской на юге Москвы и вышла из него. Затем женщина заметила, что автобус начал откатываться назад по направлению к другому автобусу. В попытке не допустить столкновения, водитель решила преградить собой дорогу движущемуся транспорту. В результате она получила травмы, не совместимые с жизнью.
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