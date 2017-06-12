Стрелок, убивший четверых в подмосковном Кратово, мог найти оружие в лесу





В МВД ранее заявили, что ружье, из которого стрелял Зенков, не было зарегистрировано. Злоумышленник также закидывал прибывших на место правоохранителей гранатами. Где он их взял, также предстоит выяснить.



К настоящему моменту известно, что Зенков некогда работал в одной из структур МЧС, по разным данным, он служил либо в Чечне, либо в Афганистане. СМИ также писали о том, что преступник некоторое время служил в межмуниципальном управлении МВД "Раменское", однако в областном управлении полиции эту информацию опровергли. "Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области", - заявили в ведомстве.



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Зенков, забаррикадировавшийся в собственном доме, открыл стрельбу по жителям поселка в субботу вечером, 10 июня. В результате его действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. От переговоров с кем-либо стрелок отказывался, а когда бойцы Росгвардии попытались взять дом штурмом, Зенкову удалось прорваться через оцепление и скрыться в лесополосе. Там его окружили и в течение нескольких часов пытались задержать. В итоге преступник



Что стало причиной бойни, пока неизвестно. Не исключено, что имел место некий конфликт Зенкова с соседями. По одной из версий, ему не нравился шум от построенного рядом автосервиса. Кроме того, он регулярно ссорился с жителем поселка, который построил себе слишком высокий дом и "затенял солнце" на участке, где жил Зенков. Источники сообщали о психическом расстройстве стрелка, а также о том, что накануне он находился в состоянии "белой горячки" от злоупотребления спиртным.



После бойни в Кратово Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, который накануне вечером застрелил четверых местных жителей, увлекался поисками в лесах оружия времен Великой Отечественной войны. Оружие, из которого он открыл огонь по людям, скорее всего, было найдено во время таких поисков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. О странном хобби стрелка знали и его соседи.В МВД ранее заявили, что ружье, из которого стрелял Зенков, не было зарегистрировано. Злоумышленник также закидывал прибывших на место правоохранителей гранатами. Где он их взял, также предстоит выяснить.К настоящему моменту известно, что Зенков некогда работал в одной из структур МЧС, по разным данным, он служил либо в Чечне, либо в Афганистане. СМИ также писали о том, что преступник некоторое время служил в межмуниципальном управлении МВД "Раменское", однако в областном управлении полиции эту информацию опровергли. "Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области", - заявили в ведомстве.Зенков, забаррикадировавшийся в собственном доме, открыл стрельбу по жителям поселка в субботу вечером, 10 июня. В результате его действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. От переговоров с кем-либо стрелок отказывался, а когда бойцы Росгвардии попытались взять дом штурмом, Зенкову удалось прорваться через оцепление и скрыться в лесополосе. Там его окружили и в течение нескольких часов пытались задержать. В итоге преступник был ликвидирован Что стало причиной бойни, пока неизвестно. Не исключено, что имел место некий конфликт Зенкова с соседями. По одной из версий, ему не нравился шум от построенного рядом автосервиса. Кроме того, он регулярно ссорился с жителем поселка, который построил себе слишком высокий дом и "затенял солнце" на участке, где жил Зенков. Источники сообщали о психическом расстройстве стрелка, а также о том, что накануне он находился в состоянии "белой горячки" от злоупотребления спиртным.После бойни в Кратово Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ), убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).