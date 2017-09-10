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В Раменках от избранного депутата потребовали отдать мандат проигравшему оппоненту
11 сентября 2017 г. | Время публикации 20:25
Последние изменения 20:57
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Кандидат в муниципальные депутаты района Раменки Ирина Садчикова, принимавшая участие в выборах в качестве самовыдвиженки, 10 сентября набрала достаточное количество голосов для того, чтобы заполучить место в совете депутатов. Однако на следующий день после голосования Садчикову вызвали в местную префектуру, где от нее потребовали отказаться от мандата в пользу другого кандидата - Леонида Ольшанского, которого в сообществе жителей Раменок называют провластным, несмотря на формальное отсутствие партийной поддержки.

"Садчикову, выбранного депутата по первому округу, вызвали в префектуру. Она в слезах. От нее требуют, чтобы она отказалась в пользу Ольшанского. Пусть только попробуют провернуть этот маневр. Будет подано в суд и в прокуратуру против всех, кто принуждал жителей голосовать за Ольшанского. Уже есть более 10 человек, готовых свидетельствовать о таком принуждении", - заявила на своей странице в Facebook градозащитница Елизавета Кривцова.

На портале Activatica сообщается, что за Леонидом Ольшанским числится снятая судимость за подделку документов, а во время предвыборной кампании он якобы "предлагал деньги за организацию вброса". Там также говорится, что Ольшанский шел на выборы от общественного совета "Раменки", который поддерживается городскими властями. По факту попытки подкупа в его отношении уже было направлено заявление в местный избирком.

Отметим, что Садчикова, хоть и значится самовыдвиженкой, работает заведующей отделением в бюджетном учреждении Москвы - центре социального обслуживания "Проспект Вернадского". Согласно предварительным результатам выборов, в своем четырехмандатном округе она набрала 1295 голосов, которых оказалось достаточно для получения мандата. Ольшанский отстал от нее всего на 61 голос.
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