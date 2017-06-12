Организаторы "Времен и эпох" призвали участников антикоррупционных "гуляний" не превращать фестиваль в митинг





"Весь фестиваль, ровно как и его кульминацию, мы готовили более полугода. На улице Тверская соберется больше тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг", - заявил организатор "Времен и эпох" Алексей Овчаренко.



Согласно планам организаторов фестиваля, 12 июня на Тверской улице и на Охотном Ряду будут представлены лучшие реконструкции эпох от Древней Руси до прошлого века. XX век "начнется" в тренировочном лагере Первой мировой войны, где можно будет поупражняться в строевой подготовке и штыковой атаке и научиться накладывать повязки. Рядом будет выставлена техника времен Первой мировой - бронеавтомобиль, танки, макеты самолетов. А на площадке 1945 года отпразднуют Победу танцами под гармонь под марши из репродукторов.







Ранее Алексей Навальный Организаторы фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи" , который сегодня стартовал на Тверской улице в центре Москвы, призвали горожан не превращать праздник в политический митинг, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия. Ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал всех своих сторонников выйти на Тверскую с российскими флагами и гулять по улице против часовой стрелки."Весь фестиваль, ровно как и его кульминацию, мы готовили более полугода. На улице Тверская соберется больше тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг", - заявил организатор "Времен и эпох" Алексей Овчаренко.Согласно планам организаторов фестиваля, 12 июня на Тверской улице и на Охотном Ряду будут представлены лучшие реконструкции эпох от Древней Руси до прошлого века. XX век "начнется" в тренировочном лагере Первой мировой войны, где можно будет поупражняться в строевой подготовке и штыковой атаке и научиться накладывать повязки. Рядом будет выставлена техника времен Первой мировой - бронеавтомобиль, танки, макеты самолетов. А на площадке 1945 года отпразднуют Победу танцами под гармонь под марши из репродукторов.Ранее Алексей Навальный объявил о переносе антикоррупционного митинга в Москве с площади Академика Сахарова на Тверскую улицу. Такое решение он объяснил тем, что организаторам митинга не удалось найти подрядчика для установки сцены. Оппозиционер считает, что подрядчики действовали под давлением Кремля. Генпрокуратура РФ заявила, что попытки провести акцию на Тверской улице являются прямым нарушением закона. В мэрии между тем отметили, что не против "гуляний", если они будут проходить без политических плакатов и лозунгов.