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[ 15 июня]
В центре Москвы усилили меры безопасности из-за многочисленных массовых мероприятий
12 июня 2017 г. | Время публикации 13:23
Последние изменения 13:53
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с большим количеством массовых мероприятий, запланированных в городе в День России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова. По словам чиновника, в столице сегодня работает более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов, включая полицейских, дружинников и бойцов Росгвардии.

"У нас достаточно большое количество барьеров выставлено на территории города, кинологи отработали все площадки, где проходят мероприятия, организованы досмотровые зоны, работают металлодетекторы, рамки, металлоискатели. Все работает в режиме праздничных мероприятий, которые в городе проходят", - сообщил Черников.

РИАМО передает, что на станциях московского метрополитена в центре города заметно выросло количество нарядов полиции. Особенно много правоохранителей наблюдается на станциях "Пушкинская" и "Комсомольская", рядом с которыми ожидается появление сторонников оппозиционера Алексея Навального.
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