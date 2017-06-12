Протестные акции 12 июня в Москве (ХРОНИКА)

Антикоррупционные "гуляния" стартовали около 14:00 и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако спустя некоторое время атмосфера на Тверской резко изменилась: на улице появилось множество людей, выкрикивающих оппозиционные лозунги. Активисты прямо на улице начали рисовать провокационные плакаты. К месту подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка.
Около 18:00 было объявлено, что Тверская улица открывается для движения транспорта, а полиция и Росгвардия уходят с Пушкинской площади. Впрочем, по словам очевидцев, стражи порядка еще какое-то время продолжали выхватывать из групп оставшихся там людей. Точное количество задержанных к настоящему моменту затрудняются подсчитать даже правозащитники.
17:51
В Росгвардии объявили о задержании человека, который распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОНа. В ведомстве утверждают, что правоохранитель получил ожог глаз. Имена задержанного и пострадавшего не указываются.
17:34
17:33
Портал "ОВД-Инфо" сообщает о 750 задержанных во время московских "гуляний". Сейчас, если судить по эфирам в социальных сетях, народ в центре столицы начал расходиться.
17:19
Мэр Москвы Сергей Собянин, который в эти минуты находится на торжественном приеме в Кремле, комментировать демонстрации против коррупции отказался, несмотря на многочисленные просьбы журналистов.
17:06
Корреспондент "Дождя" Мария Борзунова сообщила, что на Пушкинской площади раздался громкий хлопок, предположительно кто-то взорвал петарду.
16:48
День России в Москве: задержание под гимн pic.twitter.com/AjxHifFE3H— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2017 г.
16:43
СМИ сообщают, что задержанных в Москве уже более 400
16:42
Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW— The Insider (@the_ins_ru) 12 июня 2017 г.
16:40
"Медиазона" передает, что полицейский разбил дубинкой губу 12-летнему ребенку. Людей задерживают "супержестко, невероятно", правоохранители бьют дубинками лежащих, толкают толпу на палатки исторических реконструкторов.
16:36
Корреспондент "Дождя" пишет, что людей на Тверской окружает полиция, москвичей выдавливают с улицы. Участники акции кричат "Позор". В государственных новостных агентствах между тем отчитываются о 2,5 миллиона горожан, празднующих День России на московских массовых мероприятиях.
16:30
Полиция на Пушкинской площади избивает участников митинга дубинками
На Пушкинской площади полиция избивает протестующих дубинкамиhttps://t.co/kIfwWka7zR pic.twitter.com/UKk8ZwFtf6— Открытая Россия (@openrussia_org) 12 июня 2017 г.
16:24
Хоровод на Пушкинской. Кричат Всех не задержите! pic.twitter.com/LWYu7brMma— Тот самый Мартин (@martin_camera) 12 июня 2017 г.
16:18
Организаторы фестиваля исторических реконструкций на Тверской просили москвичей обойтись без политики. Народ не прислушался, из-за чего постановочные бои воинов эпохи Древней Руси проходили под весьма актуальное звуковое сопровождение - лозунги "Россия без Путина":
16:06
На проспекте Академика Сахарова объявили о завершении митинга, на Тверской акция в самом разгаре.
15:54
Оппозиционер Илья Яшин, которого ранее задержала полиция, рассказал, что его, а также остальных людей из автозака отказались принимать в ОВД Красносельского района, потому что в отделении нет мест, "слишком много задержанных". "Везут в какой-то другой отдел полиции", - добавил политик.
15:44
Главный редактор портала "Медиазона" Сергей Сирнов у себя в Twitter пишет, что газ, распыленный возле здания газеты "Известия", был перцовым.
15:42
Корреспондент "Медузы" рассказал, что ОМОНовцы "хватают всех подряд", была задержана координатор "Открытой России" Мария Баронова, Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, Петр Верзилов, Илья Яшин.
15:38
кто-то распылил перечный газ, полиция выглядит так pic.twitter.com/Lvk0a9LM8E— Feldman (@EvgenyFeldman) 12 июня 2017 г.
pic.twitter.com/PkpCgKt2Vy— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 июня 2017 г.
15:34
На проспекте Академика Сахарова, где изначально должен был пройти антикоррупционный митинг, полиция насчитала около 1000 человек, сообщается на сайте столичного управления МВД.
15:29
На Тверской скандируют "Путин вор" https://t.co/MFcwlPJVl3— Максим Кац (@max_katz) 12 июня 2017 г.
Корреспондент телеканала "Дождь" сообщил, что в толпе на Тверской распылили газ, "у многих людей красные глаза". Два дня назад московская полиция объявила, что якобы получила сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить на антикоррупционном митинге газ из баллончиков. Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков прокомментировал: "Читайте новости правильно: мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками".
15:23
Противники реновации, собравшиеся на проспекте Академика Сахарова, примерно в 15:00 начали расходиться, пишет муниципальный депутат Елена Русакова. До 16:00 там будет продолжаться сбор подписей за отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Выступающие против сноса домов активисты считают, что неразбериха, устроенная в последний момент Навальным, сыграла с митингом злую шутку: люди разделились между двумя мероприятиями, многие и вовсе решили не приходить.
15:18
Число задержанных, согласно информации "ОВД-Инфо", уже превысило 120 человек.
15:17
"Московский активист" пишет, что на Тверской улице не работает мобильный интернет. "То ли глушат, то ли переполнена сеть", - сообщается на странице движения в Facebook.
15:14
Скандируем "Димон, откуда деньги". Тут загон, дальше не пройти pic.twitter.com/daNgb6zJda— Соболь Любовь (@SobolLubov) 12 июня 2017 г.
15:02
В полиции объявили, что праздника на Тверской больше не будет.
ОМОН идет задерживать pic.twitter.com/4SPEPDFtdS— Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 12 июня 2017 г.
14:55
По данным портала "ОВД-Инфо", к настоящему моменту число задержанных в Москве достигло 97 человек. В других СМИ приводят более скромные цифры. Так, РБК передает о шести задержанных на Тверской. Московский штаб Навального, в свою очередь, сообщает о 17 задержанных.
Уже задержано 84+14. То есть 97 задержанных в Москве. pic.twitter.com/50inmUX6Bq— ОВД-Инфо (@OvdInfo) 12 июня 2017 г.
В преддверии "гуляний" оппозиции в подъезде своего дома в столичном районе Марьино сотрудниками полиции был задержан организатор акции Алексей Навальный. Об этом сообщила его супруга Юлия. По ее словам, политик попросил передать, что планы по митингу на Тверской улице не меняются.
Накануне протеста
Оппозиционер Алексей Навальный вечером 11 июня объявил о переносе антикоррупционного митинга в Москве с площади Академика Сахарова на Тверскую улицу. Решение о переносе политик объяснил тем, что организаторам митинга не удалось найти подрядчика для установки сцены. Оппозиционер считает, что подрядчики действовали под давлением Кремля.
Перенос акции не был согласован с властями. В предыдущий раз проведение несанкционированного митинга в Москве обернулось задержанием более тысячи человек.
Напомним, заявку на проведение 12 июня антикоррупционной акции Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального передал в правительство Москвы в конце мая. Организаторы планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Охотном Ряду численностью до 15 тысяч человек. 7 июня власти Москвы согласовали уличную акцию оппозиции против коррупции "Требуем ответов", но на проспекте Академика Сахарова. Заявители шествия и митинга согласились с предложением мэрии.
Предыдущая акция Навального против коррупции в высших эшелонах власти состоялась 26 марта. Поводом для нее стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева "Он вам не Димон".