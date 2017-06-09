На проспекте Сахарова противники реновации собрали подписи за отставку Собянина

Впрочем, активистам удалось провести качественный митинг, в ходе которого выступили наиболее заметные противники "сносной программы". "У нас здесь главное, это наша Родина, наш город. Только мы можем защитить нашу Москву. Здесь собрались те, кто понимает друг друга с полуслова, те, кто понимает, что представляет собой этот законопроект. Но есть много людей, которые в силу разных обстоятельств пока не понимают, но они способны понять. Правда должна распространяться от человека к человеку, ее по телевизору нашему не скажут", - объяснила необходимость проведения подобных мероприятий муниципальный депутат Елена Русакова.
Активистка Юлия Галямина, в свою очередь, призвала собравшихся "показать полиции", кто тут главный, и начала скандировать "Собянина в отставку". Ее дружно поддержали все собравшиеся, что можно наблюдать на видеозаписи (примерно на 15:00), опубликованной Русаковой. Галямина на своей странице в Facebook сообщила, что в ходе акции на Сахарова были задержания "за неправильные плакаты", людей уводили, ничего не поясняя.