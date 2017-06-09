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На проспекте Сахарова противники реновации собрали подписи за отставку Собянина
12 июня 2017 г. | Время публикации 17:41
Последние изменения 17:42
Рубрики: Недвижимость, Общество
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
Несмотря на отказ оппозиции проводить свою антикоррупционную акцию на проспекте Академика Сахарова, митинг там все-таки состоялся: в нем приняли участие противники реновации, которые ранее собирались сформировать отдельную колонну противников сноса. Неопределенность вокруг митинга, вызванная сделанным накануне заявлением политика Алексея Навального, сыграла свою роль: из всех "антиреновационных" протестов, эта акция оказалась самой малочисленной.

Впрочем, активистам удалось провести качественный митинг, в ходе которого выступили наиболее заметные противники "сносной программы". "У нас здесь главное, это наша Родина, наш город. Только мы можем защитить нашу Москву. Здесь собрались те, кто понимает друг друга с полуслова, те, кто понимает, что представляет собой этот законопроект. Но есть много людей, которые в силу разных обстоятельств пока не понимают, но они способны понять. Правда должна распространяться от человека к человеку, ее по телевизору нашему не скажут", - объяснила необходимость проведения подобных мероприятий муниципальный депутат Елена Русакова.

Активистка Юлия Галямина, в свою очередь, призвала собравшихся "показать полиции", кто тут главный, и начала скандировать "Собянина в отставку". Ее дружно поддержали все собравшиеся, что можно наблюдать на видеозаписи (примерно на 15:00), опубликованной Русаковой. Галямина на своей странице в Facebook сообщила, что в ходе акции на Сахарова были задержания "за неправильные плакаты", людей уводили, ничего не поясняя.

Акция противников реновации завершилась около 16:00. На протяжении последнего часа мероприятия организаторы занимались сбором подписей за отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Следующий протест горожан, выступающих против массового сноса домов, состоится утром 14 июня возле здания Государственной думы: в этот день состоится третье, заключительное чтение законопроекта о реновации.
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