Активисты движения против реновации отказались идти с Навальным на Тверскую и соберутся на проспекте Сахарова





"Мы с Кэри Гуггенбергер, как организаторы колонны против сноса Москвы, приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13:30 - 14:30. Ориентируемся по обстановке. Пока слишком мало информации. Плакаты и прочее берите на свой страх и риск - ничего пока непонятно, что будет на Сахарова", - заявила Галямина, подчеркнув, что узнала о переносе акции Навального "как все, из



По ее словам, на акции планируется собрать подписи против законопроекта о реновации и за отставку мэра Москвы Сергея Собянина, а затем уже "каждый решит, что ему делать - идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой". Она также напомнила, что 14 июня состоятся заключительные слушания по "сносной программе" и пригласила всех приходить в этот день к зданию Государственной думы.



Накануне Алексей Навальный



Генпрокуратура РФ отреагировала оперативно, подчеркнув, что любые попытки провести акцию на Тверской улице являются прямым нарушением закона, а правоохранители "будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности". В ведомстве также сообщили, что подготовили соответствующее предупреждение Навальному. Организаторы акции против реновации, которая должна была стать частью согласованного с властями митинга против законопроекта о реновации на проспекте Академика Сахарова, отказались вслед за оппозиционером Алексеем Навальным переносить мероприятие на Тверскую улицу. Об этом в сообществе "Москвичи против сноса" заявила активистка Юлия Галямина."Мы с Кэри Гуггенбергер, как организаторы колонны против сноса Москвы, приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13:30 - 14:30. Ориентируемся по обстановке. Пока слишком мало информации. Плакаты и прочее берите на свой страх и риск - ничего пока непонятно, что будет на Сахарова", - заявила Галямина, подчеркнув, что узнала о переносе акции Навального "как все, из видео ".По ее словам, на акции планируется собрать подписи против законопроекта о реновации и за отставку мэра Москвы Сергея Собянина, а затем уже "каждый решит, что ему делать - идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой". Она также напомнила, что 14 июня состоятся заключительные слушания по "сносной программе" и пригласила всех приходить в этот день к зданию Государственной думы.Накануне Алексей Навальный объявил о переносе антикоррупционного митинга в Москве с площади Академика Сахарова на Тверскую улицу. Такое решение он объяснил тем, что организаторам митинга не удалось найти подрядчика для установки сцены. По его словам, все возможные фирмы отказывались этим заниматься, а в одной из организаций в воскресенье заявили, что оборудование им запретило устанавливать руководство. Оппозиционер считает, что подрядчики действовали под давлением Кремля.Генпрокуратура РФ отреагировала оперативно, подчеркнув, что любые попытки провести акцию на Тверской улице являются прямым нарушением закона, а правоохранители "будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности". В ведомстве также сообщили, что подготовили соответствующее предупреждение Навальному.