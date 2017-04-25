Власти Москвы запланировали на будущее благоустройство всех улиц в пределах Бульварного и Садового колец

Благоустройство в Москве продолжится в 2018 году и придет в периферийные районы. Объем работ определится в конце сентября - начале октября, сообщил руководитель столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев. "Мы не остановимся и пойдем в районы, пойдем в так называемые субцентры Москвы. Будем создавать там возможность комфортного проживания для москвичей", - цитирует его РИАМО.
Не исключено, что программа реконструкции поменяет название. "Вопрос состоит в том, как будет программа называться - "Моя улица" или как-то по-другому. Город примет решение. Но благоустройство город продолжит", - сказал Елисеев (цитата по РИА "Новости"). В то же время он дал понять, что центр Москвы благоустройство тоже не покинет. По словам Елисеева, "стоит задача" в будущем благоустроить все улицы в пределах Садового и Бульварного колец, передает ТАСС. Сколько лет и средств на это может понадобиться, он не уточнил.
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Чиновник добавил, что в столице на реконструкцию тратят меньше, чем в других мировых мегаполисах. "Общий бюджет, например, Торонто на благоустройство составляет 8,6% от всего бюджета города, а в Лондоне больше 9%. Москва тратит 1,4% от общего бюджета города", - приводит слова Елисеева телеканал "Дождь". По подсчетам СМИ, расходы на "Мою улицу" в этом году стали рекордными, превысив 40 миллиардов рублей.
10 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об окончании основных работ по программе благоустройства. Полностью завершить реконструкцию обещают к концу года. По словам Елисеева, благоустроенные объекты не нужно будет ремонтировать "ближайшие несколько лет, а, может, и десятки лет" (цитата агентства "Москва"). Он поблагодарил москвичей за "терпение и понимание", а также заявил, что "с каждым годом количество критики снижается".
Впрочем, наблюдая реакцию на благоустройство в соцсетях, с этим трудно согласиться. Так, блогер и юрист Иван Ежиков, пройдясь по только отремонтированному Садовому кольцу, увидел немало халтуры и пришел к выводу, что половину работ уже надо переделывать. А газета "Ведомости" под конец ремонтного сезона собрала целую фотогалерею типичных недоразумений программы "Моя улица", повторяющихся из года в год.