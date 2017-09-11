Оппозиция намерена объединить независимых муниципальных депутатов, выигравших выборы в Москве

Сразу несколько представителей оппозиции предложили создать коалицию из независимых муниципальных депутатов, победивших на прошедших выборах в Москве. Идею высказали по отдельности член движения "Солидарность" Илья Яшин, чья команда победила в Красносельском районе, руководитель штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.
Яшин на своей странице в Facebook предложил созвать Конгресс независимых депутатов Москвы. "В столице теперь действительного много приличных мундепов, но для многих это совершенно новый вызов. Нам надо наладить обмен опытом, сформировать общую повестку и стратегию, наладить коммуникацию", - пояснил новоизбранный депутат.
По его подсчетам, не менее чем в 20 муниципальных советах, где большинство взяла оппозиция, будут избраны независимые председатели. "Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный "клуб председателей". Если станем держаться вместе, будет проще выдерживать давление мэрии и добиваться результатов", - заключил оппозиционер.
Команда Гудкова планирует создать ассоциацию муниципальных депутатов "для всех желающих, кроме единороссов", заявил на пресс-конференции по итогам выборов Максим Кац. Гудков на своей странице в Facebook сообщил, что ассоциация будет помогать депутатам "решать проблемы города, использовать статус депутата как трибуну, организовывать эффективное взаимодействие". Напомним, Гудков по итогам выборов подтвердил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы.
Партия "Яблоко" собирается создать Центр новой муниципальной политики, передает ТАСС. Глава партии Эмилия Слабунова анонсировала первую встречу новых депутатов уже 12 сентября. По ее словам, Центр будет заниматься обучением, разработкой "правотворческих инициатив", "различных муниципальных альтернативных программ и организацией общения самих депутатов для обмена опытом".
Напомним, оппозиция по итогам муниципальных выборов получила больше трети голосов в 25 районах Москвы: Восточном, Измайлово, Дорогомилово, Кунцево, Раменках, Тропарево-Никулино, Филевском парке, Аэропорте, Молжаниновском, Соколе, Хорошевском, Алексеевском, Останкинском, Куркино, Красносельском, Пресненском, Тверском, Хамовниках, Якиманке, Академическом, Гагаринском, Зюзино, Коньково, Ломоносовском и Чермушках. В Щукино сохраняется независимый состав депутатов, избранный на досрочных выборах в 2016 году.
Это первый заметный успех демократической оппозиции в столице начиная с выборов 2005 года, отмечает "Коммерсант". Однако преодолеть муниципальный фильтр без поддержки на выборах мэра в 2018 году независимые кандидаты все равно не смогут, заявил ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Необходимое число мандатов есть только у "Единой России".