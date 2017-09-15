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[ 15 сентября]
Синоптики предупредили о "потенциально опасной" погоде в Москве из-за грозы
12 сентября 2017 г. | Время публикации 20:00
Последние изменения 20:42
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Желтый уровень опасности погоды объявлен в Москве на среду, 13 сентября, из-за грозы и усиления ветра. Желтый уровень означает, что погода "потенциально опасна". По данным Гидрометцентра, кратковременный дождь и гроза ожидаются во второй половине дня. Порывы ветра местами достигнут 12-17 метров в секунду. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура в Москве 14-16 градусов, по области 11-16. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов, по области будет 21-26.
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